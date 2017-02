Reconocen ciudadanos que no elegir bien trae tres años de consecuencias

1 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Bahía de Banderas, Nay.-

La fecha clave es en marzo, pero el trabajo de concientizar a la población comenzó mucho antes. No hay marcha atrás, las pláticas y negociaciones van avanzadas. Bastaba definir, primero, la confirmación de la alianza; y después quien sería el precandidato a la Gubernatura, para que luego todo cayera en cascada.

Y mientras, los ciudadanos escuchan una sola consigna: conocer cuáles son las prácticas que siempre realizan los partidos políticos, el de mayor presencia electoral, y que representan irregularidades.

La advertencia del Secretario de Elecciones del CEN del PRI, José María Tapia de estar vigilante a “los de enfrente”, por si cometen delitos electorales y denunciarlos, no los asusta. Al contrario, durante meses, se realiza un trabajo de pláticas con ciudadanos en todo el municipio, para precisamente advertirles de las prácticas que les proponen y que no deben aceptar.

Después de verlo en fotografías al lado del precandidato Antonio Echevarría, en el registro ante el Instituto Electoral Estatal de Nayarit, el médico Jaime Cuevas Tello aceptó que existe un proyecto y encontró un espacio con total apertura y suma de voluntades.

