Reconocen a Carlos Contreras como comunicador del año

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.- Aunque los premios municipales del deporte deben ser entregados en diciembre, la tarde de ayer fueron entregados los galardones del 2016 a cinco categorías, entre ellas el comunicador deportivo del año, siendo este Carlos Arturo Contreras Valdez, reportero de Tribuna de la Bahía, desde hace 18 años.

Carlos tiene 27 años dedicándose a cubrir deportes, de los cuales 18 ha estado en Tribuna de la Bahía, toda vez que no es la primera vez que es reconocido por su trayectoria, ya que fue galardonado en esta misma categoría en la administración de Ramón Guerrero y en la de Javier Bravo Carbajal en el 2009.

“Es un reconocimiento al trabajo que se hace, en mi área no hay mucha competencia, no hay muchos reporteros que cubran la fuente deportiva y en el periódico donde colaboró que es Tribuna de la Bahía, me dan el espacio que necesito, porque en otros periódicos no lo hay”, comentó.

