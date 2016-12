RECONOCE REPUNTE DELICTIVO… Lamenta alcalde hechos violentos

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-

El alcalde Arturo Dávalos Peña lamentó los hechos violentos de este fin de semana en el que fue ejecutado un empresario charro en Fluvial Vallarta y fue atacado el ex delegado del Pitillal, además de los asaltos que se presentaron solo este fin de semana, por lo que aseguró que se está haciendo el máximo esfuerzo para bajar los índices de inseguridad, además de trabajar en conjunto con las Fiscalía, el Ejército y el Sector Naval.

“Son hechos lamentables, que nos duele, porque es gente de aquí de Vallarta, gente que se dedica a hacer el bien y sin embargo sufren cobardemente este tipo de asesinatos o ataques”

Al cuestionarle que estos hechos ya no parecen ser aislados, contrario a ello más frecuentes, además de ocurrir a plena luz del día, el primer edil aseguró que es por ello que se está trabajando con todas las instituciones de gobierno federal y estatal, para trabajar en equipo, en el sentido de aportar todo lo necesario para poder bajar los índices delincuenciales.

Aunado a ello reconoció no “poder tapar el sol con un dedo” y se necesitan redoblar esfuerzos para evitar que este tipo de hechos se sigan presentando en esta ciudad costera.

