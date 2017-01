Recibió PV el yate The Seven Seas del cineasta Steven Spielberg

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta Jal.-

Este viernes por la tarde, llegó el yate de lujo “The Seven Seas”, del cineasta reconocido Steven Spielberg, el cual está valorado por más de 180 millones de pesos y aunque se desconoce quiénes venían en él, este zarpó el día de ayer al medio día a San Diego California.

Un súper yate de lujo arribó este viernes a las tres de la tarde a Puerto Vallarta, el cual fue atracado en el muelle tres de la terminal portuaria de la ciudad. Este se trata del Seven Seas, embarcación del cineasta Steven Spielberg, el cual tiene 74 metros de eslora.

Aunque se desconoce quiénes venían en él, este zarpó el día de ayer a las doce del mediodía a San Diego California, cabe mencionar que las personas que pasaban por el lugar o desde lejos aprovechaban la oportunidad de fotografiar este yate el cual está valorado en más de 180 millones de pesos.

Construido por la empresa holandesa de construcción naval Oceanco, The Seven Seas está lleno de comodidades, entre una piscina de borde infinito, pantalla de cristal de 15 pies, plataforma de helicóptero, gimnasio, spa y sala de masajes son sólo algunos de los lujos que se informa a bordo.

En cuanto a los alojamientos, hay una suite principal, dos suites VIP, dos cabinas de cama doble, y una cabina con una cama.

