Reciben cien burócratas Más su aguinaldo en BB

Bahía de Banderas, Nay.-

El Presidente Municipal de Bahía de Banderas, José Gómez Pérez, sorprendió a decenas de trabajadores este viernes y cumplió con el pago de aguinaldos para que sus familias reciban el nuevo año mucho más contentos.

“Hemos hecho el esfuerzo para cumplir el compromiso con todos los trabajadores, hemos quedado pendiente con algunos, pero ya entregamos a Seguridad Pública, 40 días para sindicalizados y a más tardar, este 31 estarán pagados los de Tránsito y Protección Civil”, explicó.

Agregó que poco a poco se irán cubriendo todos los aguinaldos para directores o conceptos de pago para regidores, porque existe la prioridad de pagar a quienes más lo puedan necesitar de acuerdo a sus percepciones.

“No se compara la percepción de los trabajadores de Protección Civil o Seguridad Pública con las de Directores y Regidores, hoy me preocupo más por dar el aguinaldo a los que ganan menos, esa es la prioridad y a los demás los hemos concientizado, aun cuando reconozco que los Directores también trabajan 24 horas, ellos han entendido y se solidarizan en que haya un orden y una lista de prioridades”, agregó.

Detalló que hace una semana se platicó con la gente de Protección Civil debido a algunos problemas de comunicación y se llegaron a acuerdos en los que, máximo este 31 de diciembre, se estarán pagando los aguinaldos de este personal.

“Sin embargo te quiero decir que también se los pagaremos a los regidores bajo el concepto que sea, no sé si sea aguinaldo, pero no es posible que haya un regidor que me exija su aguinaldo cuando su sueldo es de lo más alto que existe, por eso debemos tener sensibilidad y entender que la gente que menos gana es prioridad”, finalizó José Gómez.

