Rechazan regidores ser “manipulados” por Ramón Guerrero

0 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.- Entrevistados por separado, cinco de los siete regidores ausentes en la sesión de ayuntamiento del pasado jueves, rechazaron ante Tribuna de la Bahía estar siendo manipulados o recibir órdenes del diputado local Ramón Guerrero Martínez, luego de que versiones no oficiales dicen que “El Mochilas” vino a dividir el cabildo vallartense en aras de su búsqueda por segunda ocasión de la presidencia municipal de Puerto Vallarta en 2018, quien tendría como estrategia política restar en las aspiraciones de la reelección de Arturo Dávalos Peña, actual alcalde.

En primer término, quien ha sido muy crítica de las ausencias de regidores en sesiones de ayuntamiento, Edelmira Orizaga Rodríguez presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, manifestó: “acerca del diputado Mochilas, por mí que se vaya a chingar su madre, con ese cabrón no quiero nada, absolutamente nada. No tengo nada que ver con el Mochilas. Esto no fue por el Mochilas… Yo tengo un solo grupo y se llama Arturo (Dávalos Peña) y Alfaro (Enrique)”, afirmó la edil, quien de igual forma rechazó la versión de que se está desestabilizando y dividiendo al cabildo vallartense.

Nota completa click aqui...