Rechazan “dedazo” en conformación del Comité sobre Ratificación de Mandato

1 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.- A raíz de críticas y cuestionamientos de diversos entes de la sociedad civil sobre la presunta opacidad en el proceso de conformación del Comité Ciudadano para la Ratificación de Mandato de Arturo Dávalos Peña, la regidora Magaly Fregoso Ortiz de la Comisión de Participación Ciudadana, respondió a Tribuna de la Bahía que fueron en total cuatro los aspirantes interesados en presidir dicho comité, pero el ganador fue el Ingeniero Guadalupe Benítez López.

Al respecto, Benítez dio un mensaje a través de este impreso para aquellos actores de la sociedad que han dudado sobre la conformación del comité, y dijo: “simple y sencillamente, esto es una evaluación y esas personas que están pensando de esa manera (mal), pues tienen la elección de ir a poner la opción “no”. Es decir, no es solo para Movimiento Ciudadano o para la gente del presidente esta convocatoria, a toda esa gente que piensa de esa manera, pues hay dos opciones: el sí o el no. Si yo no acepto la administración, voy a poner que “no”, si la acepto, voy a poner que “sí”, enfatizó.

Nota completa click aqui...