Reanudan programa ‘Miércoles Contigo’ en Las Palmas

0 Compartidos Compartir Tweet

Fueron atendidas diversas solicitudes ciudadanas

• El presidente municipal Arturo Dávalos Peña, instruyó a colaboradores a seguir dando su mayor esfuerzo en beneficio de los vallartenses

El presidente municipal, Arturo Dávalos Peña, mantiene la cercanía y contacto directo con los ciudadanos de Puerto Vallarta, a través del programa ‘Miércoles Contigo’, que se reanudó en una nueva visita a la delegación de Las Palmas, para atender las solicitudes de los vecinos de la zona.

Junto a su esposa, Candelaria Tovar de Dávalos, presidenta del DIF Municipal, regidores y titulares de las diferentes áreas del ayuntamiento, el primer edil escuchó las inquietudes ciudadanas, constató el cumplimiento de algunas otras y el seguimiento que se ha dado a otros casos, sobre todo aquellos que tienen que ver con obra pública, en los cuáles se trabaja en la elaboración de proyectos y la gestión de recursos.

El alcalde recordó que su compromiso es generar mejores condiciones de desarrollo y bienestar para las familias del municipio, por ello ha instruido a los funcionarios municipales a dar el mayor esfuerzo y ofrecer respuesta puntual a cada una de las solicitudes para corresponder a la confianza que los vallartenses han depositado en ellos.

Alicia Torres Peregrino, fue una de las personas que se dieron cita a esta jornada, llevándose una grata impresión por la atención que se le brindó ante su solicitud para la instalación de drenaje.

“A mí en lo particular me atendieron muy bien, se portaron muy amables y quedaron que no se iba a hacer al momento esto, pero que en esta semana ellos van a hacer los contactos de manera formal, mandar toda la información por parte del ayuntamiento de que hace falta ese drenaje a Seapal, y ya promover que se construya el drenaje que necesitamos”, indicó, al tiempo que invitó a los vallartenses a que se acerquen a este tipo de programas que les permiten estar en contacto y dialogar de manera directa con sus autoridades.

También la señora Hilda Victoria Pérez García, calificó el ‘Miércoles Contigo’ como un programa positivo. “Me gustó mucho la atención que me dieron, también el presidente, es muy bueno lo que hacen”, comentó.

Tras concluir con la atención a los vecinos del lugar, el alcalde constató la atención que se generó en la pasada visita de este programa, con la construcción de unas escaleras en la calle Cuauhtémoc, entre Revolución y Constitución de esta delegación, que por su inclinación y falta de banquetas seguras, representaba un riesgo para quienes habitan en el lugar, quienes tenían que sortear las piedras para evitar caerse y llegar seguros a su hogar, sobre todo las personas de la tercera edad.

Estos trabajos se realizaron en coordinación con los vecinos, pues ellos aportaron el material de construcción necesario, en tanto que el ayuntamiento puso la mano de obra a través de la Dirección de Obras Públicas, demostrando una vez más que en equipo se pueden lograr mejores resultados por su comunidad.

Nota completa click aqui...