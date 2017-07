Reanudan labores solo personal de Vectores de la SSJ

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- Fueron alrededor de 90 los trabajadores del Programa de Vectores de la Base de Puerto Vallarta los que pudieron reincorporase a laboral desde este jueves, pese a ser obligados a descansar 15 días, sin embargo la mitad de estos no se han presentado a laboral ya que interpusieron una demanda contra el sector salud por despido injustificado.

Lo anterior lo dio a conocer el doctor Jaime Álvarez Zayas titular de la Octava Región Sanitaria, quien informó que el miércoles se les notificó solo al personal de Vectores que regresarían a trabajar el jueves sin embargo no todos lo han hecho ya que la mitad de estos acudieron a la oficina de Conciliación y Arbitraje para demandar a la SSJ por despido injustificado. “Nosotros no despedimos a nadie, todos los trabajadores descansados van a regresar a laboral este próximo 16 de julio, ya la próxima semana, solo se les descansó de acuerdo a las reglas de operación del programa del Anexo IV Federal que no se estaban cumpliendo, pero hicimos un esfuerzo para que el personal de Vectores pudiera reincorporase a laboral”, señaló el funcionario.

