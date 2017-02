Realizarán quinta edición del Vida Fest

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Del 3 al 5 de marzo se estará realizando la quinta edición del Vida Fest, el cual es un espectáculo circense que tiene como objetivo mitigar problemáticas sociales graves como la del suicidio, a través de la sonrisa.

Por quinto año consecutivo los hermanos Jasson y Baruch de la compañía “Pata de Perro” en conjunto con la agencia SONNO, realizará un festival que además de presentar una serie de espectáculos, realizarán talleres de lectura y teatro.

“Hace unos días estábamos trabajando en el malecón y le estábamos diciendo e invitando a la gente del festival y les decíamos que era complicado porque no sabíamos a cuánta gente habíamos salvado con el festival, porque nadie se nos ha acercado a decirnos que el festival los ayudó en algo, la verdad es que no tenemos datos, pero al terminar se nos acercó un joven que nos dijo –yo quiero platicar con ustedes, la verdad si me salvaron-“, comentó Jasson.

