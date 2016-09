Realiza verificaciones Profeco en PV y suspende a más de 60 empresas

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta Jal.- Alrededor de 149 verificaciones ha realizado la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Puerto Vallarta de las cuales 64 han sido suspendidas por diversos motivos, entre ellos no exhibir los precios o tarifas al público, no entregar comprobantes de venta y el incremento en la canasta básica, así lo informó la delegada estatal de esta dependencia la licenciada Gabriela Velázquez Flores.

Velázquez Flores, comentó que la Profeco ha realizado 149 verificaciones a Puerto Vallarta y han sido 64 las que están suspendidas las cuales fueron por no exhibir los precios o tarifas ya que el precio que se exhibe es el mismo que se debe de pagar al momento de que el consumidor llegue a caja o de cobrarse en el punto de venta o en la mesa ya que el precio no debe de ser una sorpresa para el consumidor.

