“Soy quien asume decisiones”: Peña

Antonio Baranda

Zacatecas, Zacatecas.-

Aun envuelto en críticas por la visita de Donald Trump a México, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó ayer que asume plenamente las decisiones que ha tomado su gobierno y que serán entendidas con el tiempo.

“Soy el primero en asumir plenamente mi responsabilidad. Soy quien asume las decisiones plenamente, consciente del por qué y para qué las he tomado”, expresó.

Peña Nieto dijo que hay decisiones políticas que a veces no se terminan de entender en su justa dimensión, o que están sujetas a una enorme polémica.

No obstante, afirmó, las ha tomado pensando en México, en su futuro y en los cambios estructurales impulsados durante su Gobierno, como la reforma educativa.

