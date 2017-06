Quejas Tiempo Compartido son de empresas que no están afiliadas

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-Ante las quejas que Profeco ha manifestado sobre el Tiempo Compartido en Puerto Vallarta, estas pertenecen a empresas que no están afiliadas a las asaciones de este sector como es Adeprotur o AMDETUR, lo cual ha ocasionado efectivamente una mala imagen a esta industria, sin embargo se debe dejar claro lo que es una queja y una solicitud de cancelación.

Lo anterior lo expusieron integrantes de dichas asociaciones al serles cuestionado sobre lo que pasaba con las quejas que Profeco da a conocer sobre esta industria, por lo que primero Carlos Trujillo Balmaseda, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) afirmó estas quejas, pero señaló que son de empresas que no están afiliadas y que no quieren no quieren apegarse a los modelos de calidad que ofrecen estas dos asociaciones.

