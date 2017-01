Puerto Vallarta si es una ciudad seguridad: Turisteros

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- Tras haber sido nombrada Puerto Vallarta como la segunda ciudad más segura del país de acuerdo a una encuesta realizada por INEGI, turisteros coincidieron con este resultado, por lo que señalaron que el destino si es seguro, aunque se pude mejorar en algunos aspectos como la prevención.

Al respecto, Tribuna de la Bahía entrevistó a algunos turisteros para conocer su opinión acerca de este anunció que se hizo ayer por el Ayuntamiento, primero, el empresario Francisco Beltrán señaló que relativo al turismo, Puerto Vallarta si es una ciudad segura, “Puerto Vallarta si ofrece mucha seguridad a los turistas, tenemos la virtud que nuestro turismo no correo ningún riesgo y no debemos de preocuparnos por ese aspecto, sin embargo esto no quiere decir que debemos de esperar a que pase algo para reforzar este tema”, expresó.

Nota completa click aqui...