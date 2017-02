Protesta de migrantes prende en sur de Florida, pero no en Miami

0 Compartidos Compartir Tweet

Miami, EU.-

Unas 300 personas, en su mayoría latinas, se unieron en la comunidad de Homestead, Florida, a la protesta nacional “Un día sin inmigrantes”, mientras en Miami la convocatoria no tuvo el eco esperado.

Con pancartas con frases como “Resist No Poli-Migra (Resistencia, no policía migratoria)” y “We Won’t Give Up (No nos daremos por vencidos)”, los manifestantes marcharon frente al edificio del Capitolio local portando banderas estadunidenses, mexicanas y de otros países.

“Solo queremos que todos sepan que estamos aquí para trabajar fuerte, no para robar. No somos criminales, somos gente que quiere tener una vida mejor para nuestros hijos y nuestra familia”, dijo Flor Urrea, una de las manifestantes .

