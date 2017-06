Protección Civil Jalisco emite recomendaciones por el inicio del Temporal de Lluvias y Ciclones Tropicales

17 Compartidos Compartir Tweet

Esta mañana el Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, J. Trinidad López Rivas, presidio una rueda de prensa donde informo dio a conocer los resultados obtenidos en el Ejercicio Estatal de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas USAR Jalisco 2017 realizado los días 9 y 10 de junio del presente en el municipio de Puerto Vallarta; dijo que este grupo especializado inició en el año 2001 con rescatistas del cuerpo de Bomberos de Guadalajara, Cruz Roja Mexicana y de la UEPCB. Actualmente se ha fortalecido y cuenta con mil rescatistas de las dependencias antes mencionadas así como de Bomberos de Baja California, Ciudad de México y Puerto Vallarta. El ejercicio se llevó acabo en el hotel Club del Sol y participaron 200 rescatistas del grupo USAR de los Altos (Tepatitlán y Arandas), Guadalajara, Puerto Vallarta, UEPCB y Cruz Roja.

Finalmente destacó que desde la temporada de estiaje esta dependencia realizó la revisión de las condiciones de ríos, presas, canales, cuerpos de agua previo al temporal de lluvias con la finalidad de informar a las autoridades para que realicen las acciones de prevención correspondientes. Dijo que el operativo montado por el Gobierno de Jalisco se mantiene vigente en coordinación con las autoridades de los tres con un estado de fuerza de 20,000 elementos y 5,000 mil unidades automotoras. El dato: La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos solicita a la población atender las siguientes recomendaciones durante el Temporal de lluvias y Ciclones Tropical: Ø No almacenar objetos en las azoteas como colchones, muebles u otros que estén fuera de uso ya que pueden generar humedad y propiciar el desplome de los techos. Ø Mantenga limpios y libres de basura los bajantes de su azotea, así como drenajes internos. No almacene desechos sólidos en patios o banquetas ya que se puede propiciar el bloqueo del agua y generar encharcamientos.

No se quite los zapatos ni cruce calles inundadas o con corrientes fuertes, recuerde que la fuerza del agua, destapa las alcantarillas y corre el riesgo de caer o sufrir un accidente. En caso de tormenta en carretera o en la ciudad estaciónese en un lugar alto, evite ser atrapado por la corriente y que su vehículo quede varado. Tome en cuenta que el automóvil al entrar a las corrientes se convierte en una lancha y es arrastrado. Durante la tormenta no se estacione bajo árboles o líneas energetizadas. En caso de encharcamiento o corrientes ocasionados por la lluvia no permita que los menores se introduzcan al agua, ya que resulta peligroso por objetos punzocortantes o contaminantes. En zonas rurales absténgase de cruzar ríos o arroyos en vehículo, caballo o a pie, espere a que bajen los niveles de agua, recuerde que su seguridad es primero. Las corrientes de los caudales traen objetos que pueden lesionarlo o derribarlo. Realice su Plan Familiar de Protección Civil y practique ¿Cómo evacuar su vivienda? en caso de la presencia de algún fenómeno hidrometeorológico o inundación. En caso de inundación identifique zonas más altas para ponerse a salvo. En caso de ciclón tropical proteja su casa; cubra puertas y ventanas con madera para que los vientos no rompan cristales y éstos se conviertan en proyectiles mortales que lo puedan lesionar. De igual manera en caso de ciclón o lluvias torrenciales no exponga a su familia evacue de manera inmediata y diríjase con familiares, amigos o a los refugios temporales instalados por las autoridades locales. Atienda las recomendaciones de la autoridad local como es la Unidad Municipal de Protección Civil o de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco Manténgase informado del estado del tiempo en medios oficiales como son el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Comisión Estatal de Agua (CEA) y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través de sus redes sociales.

Nota completa click aqui...