Con propuestas reales vamos adelante y ganaremos el 4 de junio: Jaime Cuevas

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Bahía de Banderas, Nay.-La fiesta de la esperanza se vivía con gran intensidad, las muestras de apoyo, los abrazos sinceros, las sonrisas francas y las palabras de respaldo se conjugaron con el mágico poblado de San Francisco, uno de los lugares más emblemáticos de nuestro Municipio, donde la calidez de la gente se funde con las montañas, la brisa y el mar y se volvió un solo mensaje: estamos contigo Doctor Jaime Cuevas.

Y así como en su casa, con su familia, con su gente, en su tierra, esa que lo ha visto crecer, enfrentar los retos, en lo intrépido de su juventud, volverse un hombre de bien, padre de familia entregado, médico dedicado y un ciudadano responsable, pudimos platicar con quien hoy es sinónimo de unidad entre ciudadanos libres que desean un cambio.

Con voz serena, seguro, tranquilo de lo que hace y sabe, nos expresó su satisfacción por encontrar tantas muestras de cariño y palabras de aliento, pero también una gran preocupación por ver en los ojos de las familias, como están desesperados por los problemas que enfrentan día a día en materia de seguridad, salud, transporte, vialidades en mal estado y malos servicios.

Con su camisa amarilla representativa de los colores del PRD, uno de los partidos que integran la Alianza Juntos Por Ti que además conjunta al PAN, PT y PRS, el Doctor Jaime Cuevas nos expresó satisfecho que han llegado a la mitad de la campaña, poco más de dos semanas, 17 días para ser exactos, en los que nos dijo que se han dedicado a hacer propuestas reales, inteligentes, que están diseñadas para responder a las necesidades de los habitantes de Bahía de Banderas.

Por momentos era difícil poder platicar con el hombre del momento, la esperanza de miles de personas, diría un comerciante, “el Doctor que huela a victoria y curará Bahía de Banderas”, era mucha la gente que se arremolinaba a saludarlo, tomarse la selfie, pedirle que no los olvide, que los ayude, “Voy a enfocarme mucho a la salud de mi gente, porque es un tema que se ha olvidado, es una obligación de la Federación y el Estado, pero vamos a poner en marcha acciones como los médicos de 24 horas en los centros de salud, medicinas gratuitas y caravanas de la salud a la sierra”.

Con su botella de agua en la mano buscando refrescarse del intenso calor del medio día, manifestó que disfruta vivir esta campaña haciendo equipo con su familia, “no podría estar aquí si mi esposa no me alentara y mis hijos me apoyaran, pero además están sumándose expresiones de todo tipo, porque no es una alianza solo de partidos, sino de ciudadanos libres que quieren vivir mejor”.

El sonido de la batucada, más de 30 jóvenes entregando su energía y pasión por la Alianza Juntos Por Ti y por su candidato Jaime Cuevas, prácticamente nos indicó que era el final de esta breve plática con alguien en el que le gente ve la ilusión de un mejor presente y futuro para su vida, en quien reconocen honestidad, transparencia y solidaridad; tambor, trompeta, gritos, ritmo, todo alineado en sonidos que llenaron de ímpetu y motivación al Doctor, quien se levantó, nos sonrió y agradeció el tiempo.

Al levantarse, terminó de beber su botella de agua y se enfiló sonriendo y aplaudiendo al ritmo de la batucada, hasta tomar su lugar al frente de la llamada Caravana de la Esperanza y así, continuó platicando con su gente, hablando de Escudo Bahía, de cómo mejorará la seguridad, los servicios, la educación, las calles.

Jaime Cuevas tomó su lugar al frente, con liderazgo, con decisión, el mismo que deberá asumir después de su victoria el próximo 4 de junio, donde deberá poner en marcha cada una de las propuestas que ha realizado, pero sobre todo, responder a los sueños e ilusiones que despierta a su paso en esta campaña, “los ves a ellos, a los vecinos, a la gente, ellos te lo dicen con la mirada, con el corazón, con propuestas reales vamos adelante y vamos a ganar”, así se despidió.

Nota completa click aqui...