Proponen crear zonas de reserva para prohibir la pesca en Vallarta

Puerto Vallarta Jal.-

Dado que en un mes se han registrado muertes de peces, tortugas y hasta tiburones debido a la colocación de chinchorros, la doctora Rosa María Chávez Dagostino, profesora investigadora del departamento de Ciencias Biológicas del CUC, consideró que es necesario crear zonas de reserva para la pesca, así como concientizar a los pescadores sobre estas artes y la vigilancia para el uso de estos.

En este sentido, explicó que el chinchorro es un arte de pesca que la gente ha utilizado por años y son colocados en el mar y a veces son arrastrados por vehículos motorizados. Dijo ser dañinos si no se utiliza la luz de malla adecuada y en cuanto a las personas, si no hay señalamientos de que esta uno colocado.

Si bien son autorizados estos chinchorros, mencionó que no es fácil decirles a las personas que utilicen otro tipo de arte de pesca y ya no este, por lo que una de las que propuso para que estos ya no hagan más daño al ecosistema marino, fue el crear zonas de reserva para la pesca, esto no quiere decir que sea para pescar, sino al contrario para prohibirla y los peces puedan criarse y verse así favorecida la pesca a mediano y largo plazo.

