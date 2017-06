Programa de regularización exprés, una solución para actualizarte

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Bahía de Banderas, Nay. El programa de regularización exprés, es para aquellas empresas que no han podido tener su licencia de funcionamiento en regla y por indicaciones del presidente municipal José Gómez Pérez, la Dirección de Desarrollo Económico en Bahía de Banderas, está ayudando con descuentos, facilidades en trámites para la regularización, informó Omar Dávila Ramírez, titular de la oficina municipal ubicada en Valle de Banderas.

Asimismo dio a conocer, que se detectó que el 70% de los casos de negocios, los propietarios no habían podido obtener su licencia de funcionamiento, debido al trámite burocrático que existe en el ayuntamiento y no porque la gente no quiere regularizarse si no porque se les hace complicado hacerlo, al no tener asesoría y algunos documentos, por eso con este programa, se atiende caso por caso, hasta ayudarlos.

Nota completa click aqui...