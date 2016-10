“El programa Casa Digna me ayudó a terminar mi vivienda”: Raquel Rosales

0 Compartidos Compartir Tweet

Raquel Rosales Hernández ha encontrado en el programa ‘Casa Digna’, el apoyo necesario para dejar un patrimonio seguro a sus hijos, pues gracias a los diferentes beneficios que ha recibido en los últimos años, ha logrado terminar su casa, por lo que agradece al presidente municipal Arturo Dávalos Peña el que se impulsen este tipo de esquemas sociales que generan una mejor calidad de vida a las familias.

“A nombre de todos doy las gracias por crear este programa de ‘Casa Digna’, ya que nos ha apoyado en la terminación de nuestras viviendas tanto económicamente como materialmente, a mí en lo personal este programa me ayudó a terminar mi casa”, expresa con una sonrisa, pues señala que como madre soltera le hubiera costado trabajo lograr este objetivo pues su sueldo no le hubiera permitido mejorar las condiciones de su vivienda en tan poco tiempo.

El primer año, narra la beneficiaria, recibió el apoyo de un tinaco que le aseguró contar con agua potable en todo momento “porque había tiempo en que el agua no me subía, como yo vivo en la planta, y ese tinaco a mí me ayudó muchísimo. Posteriormente recibí block, ese me ayudó mucho en la terminación de mi baño porque tampoco no lo tenía y posteriormente recibí cemento con el que enjarré, y ahorita ya con este apoyo que nos van a brindar el día de hoy, la pintura, voy a poder terminar mi casa, entonces este programa es un gran apoyo”.

La señora Raquel agradeció al alcalde vallartense por el respaldo que le brindan a ella y a sus tres hijos, “muchas gracias por pensar no nada más en mi, en todos nosotros con este programa. Yo la verdad mis respetos para el ingeniero Arturo porque lo he visto muy trabajador, yo a él no lo he visto escondido en su oficina, yo lo veo al pendiente de nosotros y yo sí le doy en lo personal las gracias por pensar en nosotros, en su gente, en su pueblo; porque él está ahí, en lo que nosotros ocupamos, él está ahí con nosotros”.

Este martes se realizó la entrega número once de este esquema social a 356 familias que habitan en el sector 13, entre ellas la de la señora Raquel Rosales, beneficiando así a las colonias Lomas del Coapinole, Lomas del Coapinole Parte Alta, Fraccionamiento Héroes de la Patria, Vista Hermosa, Vista Dorada y Ampliación Vista Dorada.

Esta entrega estuvo encabezada por el director de Desarrollo Social, Diego Franco Jiménez, en representación del presidente municipal, los regidores Eduardo Martínez Martínez, Juan Solís García, Homero Maldonado Albarrán, Gilberto Lorenzo y Juan José Cuevas García.

