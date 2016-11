“El programa Casa Digna es un gran impulso para las familias”: Rosalina Martínez

0 Compartidos Compartir Tweet

• El presidente municipal, Arturo Dávalos entregó apoyos a 317 familias

Familias beneficiadas por el programa ‘Casa Digna’, reconocieron el valioso apoyo que el gobierno municipal que encabeza Arturo Dávalos Peña les brinda para poder mejorar las condiciones de su hogar y que este sea más seguro y funcional.

“Es un gran impulso para las familias y para el municipio. Yo he sido beneficiada, empecé con mí baño, ya lo terminé y en esta ocasión me van a dar un tinaco y esto nos da mejor estabilidad familiar porque no es lo mismo gastar dinero en todo a que nos esté ayudando el gobierno, y entre la familia y el ayuntamiento, estar sacando adelante los proyectos. Yo la verdad reconozco el trabajo del presidente, ha sido muy firme y estoy muy orgullosa del ingeniero Arturo Dávalos”, señaló la señora Rosalina Martínez, vecina de la colonia Brisas del Pacífico II.

Asimismo, Benita Hilario Ramírez, de la colonia San Miguel, destacó que se trata de un respaldo muy importante para su hogar y su economía. “Antes no teníamos apoyo, nada, pero ahora ya. Primero me dieron cemento, segundo me dieron lámina, y ahora me van a dar cemento; lo primero lo use en mi casa porque estaba destapada y ahora este cemento para lo que lo voy a ocupar es para poner el piso, y nos ayuda porque no hay dinero y así nos están apoyando mucho”.

Este martes el alcalde Arturo Dávalos encabezó la décimo tercera entrega del programa ´Casa Digna’, en beneficio de 317 familias de las colonias Brisas del Pacífico I y II, San Miguel, Joyas del Pedregal, La Trinidad, Vista del Mar, Ampliación Vista del Mar y Vista Océano, a quienes refrendó el compromiso de su gobierno para trabajar intensamente por el desarrollo y bienestar de sus comunidades.

“Lo único que queremos nosotros es mejorar la calidad de vida de todas las colonias. Estoy convencido y este gobierno está convencido, de que debemos seguir apoyando a la gente para que crezca más rápido, que se desarrolle más rápido, porque aún hay muchas casas que no tienen un piso firme, un bañito, un techo y que hoy tienen el apoyo del gobierno, por eso este programa va a continuar, por eso vamos a seguir apoyando a la gente porque sé la gran necesidad que hay”, señaló en su mensaje.

En este acto el primer edil estuvo acompañado por regidores, funcionarios, presidentes de colonia y personal de las distintas dependencias quienes acercaron sus servicios a la comunidad como es el caso del Instituto Municipal de la Mujer, Desarrollo Económico, Ecología y DIF Municipal, entre otras.

