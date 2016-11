Privan de su libertad a regidor de Villahermosa

0 Compartidos Compartir Tweet

Heriberto Jiménez

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.-

No cabe duda que Puerto Vallarta percibe una fuerte inseguridad, a pesar de que ya cuenta con patrullas suficientes que pueden cubrir la ciudad, no hay quien las controle y las pueda administrar de manera eficaz y la operatividad no funciona.

Ayer por la noche, un hombre quien se encontraba de paso en esta ciudad en un Congreso de Derecho fue privado de su libertad en plena avenida principal, cuando se dirigía de regreso a su hotel tras haber acudido a cenar a un conocido restaurante.

Se dio a conocer que luego de salir de dicho lugar abordaron un taxi, el hombre, su esposa y sus dos hijos los cuales se dirigieron hacia el hotel Canto del Sol donde se encuentran hospedados y en el transcurso el carro de alquiler fue interceptado por dos camionetas obscuras de donde se bajaron al menos cuatro personas y fueron a bajar al hombre para después llevárselo.

Nota completa click aqui...