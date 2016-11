El principal problema de Badeba son los políticos

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Bahía de Banderas, Nay.-

Aunque la seguridad es un tema frecuente en todos los pobladores de Bahía de Banderas, ciudadanos de la Cruz de Huanacaxtle consideraron que el principal problema del municipio son los políticos, pues además de no brindar seguridad, los impuestos se han incrementados de manera drástica.

A decir de los pobladores de esta demarcación, son los políticos los que tienen la pueblo hundido, dado que no solo no han hecho nada por la seguridad, sino que burocráticamente no trabajan, no entregan los permisos que se requieren y no ayudan a la gente que lo necesita.

