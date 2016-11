El PRI, cero posibilidades de ganar: Felipe Calderón

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-

A decir del ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, para el 2018, el Partido de la Revolucionario Institucional (PRI) tienen muy pocas posibilidades de ganar, casi cero, de tal suerte que solo hay dos alternativas, una es la indignación que se canalice en acciones o que se canalice en odio y división.

Refirió que existe un descontento social que puede llevar a un escenario de odio entre los mexicanos que no le conviene al país, “mira que llamar a tus adversarios con nombres de animales con cientos de spots todo el día, y que eso no sea solo irrespetuoso, sino falto a la dignidad humana”, dijo refiriéndose a los spot de Andrés Manuel López Obrador.

O bien, dijo, se busca la manera de convertir la indignación en acciones, por lo que insistió en que hay que tener una visión a largo plazo y los principios que se tienen sirven para ello, en el sentido de buscar un México de libertades, de economía con apertura, en política con democracia y la columna vertebral, tiene que ser con legalidad, con estado de derecho.

