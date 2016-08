PREVENCIÓN ANTE TODO El que con lobos anda…

0 Compartidos Compartir Tweet

Ha habido tantos dimes y diretes en los últimos días, por las “amistades” que se cargan algunos políticos, que decidí justo escribir sobre lo relevante que pueden ser las amistades en nuestras vidas, pueden ejercer influencia tanto de manera positiva, como de manera negativa. La figura de los amigos cuando somos jóvenes, es por demás importante, sobre todo en la adolescencia cuando estamos en la búsqueda de nuestra identidad. Sin embargo, ¿qué tanta influencia pueden tener los amigos en nuestra vida?, ¿realmente se aplicará el dicho de que el que con lobos anda a aullar se enseña?, quisiera creer que no, pero cuando los niños y adolescentes no son guiados de manera adecuada por sus padres, cuando no estamos atentos en la influencia que sus amigos pueden ejercer sobre ellos o ellas, entonces sí se puede correr el riesgo que no elijan buenas amistades y terminen llevando una juventud en el que se pongan en riesgo.

