PREVENCIÓN ANTE TODO ¿Por qué se suicidan los adolescentes?

El que un adolescente decida quitarse la vida, nos sacude, nos asusta y nos confronta con el hecho de que es real, está pasando, no es lejano a nosotros, está pasando en nuestra ciudad, sé que mucha gente puede opinar al respecto de los motivos que orillaron a un adolescente de 11 años a quitarse la vida, sin embargo los motivos que podemos encontrar detrás del suicidio o intento de suicidio en un adolescente pueden ser complejos y variados. Aunque el suicidio es relativamente raro entre niños, (no quiere decir que no suceda) la cantidad de intentos de suicidio o suicidios aumenta significativamente durante la adolescencia.

¿Pero, que puede llevar a un adolescente a pensar en el suicidio? cuando se supone que “están llenos de vida” como se dice coloquialmente.

Algunas de las causas, pueden ser las siguientes (ojo no son todas las causas, o estas causas no son suficientes para que un adolescente piense en el suicidio):

