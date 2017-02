PREVENCIÓN ANTE TODO “Prevención del delito”

0 Compartidos Compartir Tweet

No es novedad que el clima social de manera generalizada en el puerto, sea el de inseguridad, a pesar de las estadísticas o de los dichos, hay una realidad que no puede ser ocultada y es la del hecho que Vallarta está atravesando por una ola de delitos, que nos hace sentir desprotegidos. El término seguridad pública es una palabra que engloba diversas opiniones y diversos conceptos, diversas críticas y debates y con ellos nuevas resoluciones que conllevan nuevos problemas, lo que ocasiona la elaboración de nuevas políticas que brinden protección a la ciudadanía, sin embargo hasta el momento y en nuestro país se habla mucho de la aplicación de políticas criminales (una política criminal está basada en la represión de la delincuencia, la combate mediante estrategias y acciones, dirigido a los gobernados mediante el uso del poder punitivo respaldado por el derecho penal. Ahora bien, la política criminológica se basa en la prevención del delito y se dirige tanto a los gobernadores como al estado se inserta en un estado democrático y se dirige a frenar problemas de criminalización, además de que previene el delito con acciones de política social) sin embargo no se ha obtenido una política criminológica que es realmente la más eficaz para tratar este tipo de problemas.

Los delitos por supuesto que pueden ser prevenidos, desde los delitos del fuero común hasta los delitos de alto impacto, que no se hagan políticas eficaces preventivas, eso es otra cosa. Pero de que los delitos son prevenibles, lo son.

Pero, ¿cómo se puede disminuir la situación delictiva por la que atraviesa el país? ¿O incluso nuestro Puerto Vallarta? sin duda una política criminal no funciona en cuestión de prevención, ¿por qué?, porque para que haya una verdadera prevención del delito se deben de atacar cuatro vías principales:

