Prevención ante todo “Posadas y alcoholímetro”

Se iniciaron las tradicionales posadas, que como cada año en la gran mayoría de ellas, el alcohol será el actor principal e invitado de la noche. Todos sabemos las frases del “si toma, no maneje” “si toma, tome taxi” “conductor designado” entre otras, sin embargo los accidentes donde el alcohol es una de las causas directas o indirectas se siguen presentando. Son muchas las personas que critican el que el municipio opte por el Alcoholímetro, que si lo hacen por sacar dinero, que si son corruptos, etc. Pero se han puesto a pensar que el alcoholímetro no tendría razón de ser, si respetáramos y fuéramos conscientes de no manejar bajo el influjo del alcohol.

Existen conductas de muy mal gusto, en el que no se miden las consecuencias de sus actos, como aquellas personas que gustan de andar compartiendo la información de en qué puntos de la ciudad se encuentra el alcoholímetro, es conocido que en la página de Tianguis Cultural en el Facebook o en otro tipo de grupos, personas en evidente estado etílico o en ocasiones aun en buen estado de conciencia suelen andar preguntando en que parte de Vallarta están los del alcoholímetro o si alguien sabe en qué lugar se pondrán, como en toda la diversidad de opiniones podemos encontrar que hay quienes les responden de manera inmediata en donde se localiza dicho puesto de prevención como lo es el alcoholímetro, hay quienes les hacen comentarios de rechazo y hasta de enojo por andar haciendo ese tipo de preguntas intentando con esto generar conciencia en la persona que quiere manejar en estado de ebriedad, incluso hay quienes intentan de buena manera hacer entender a la persona de que no se ponga en riesgo ni ponga en riesgo a nadie más al querer manejar así, claro estos son una minoría.

