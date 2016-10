PREVENCIÓN ANTE TODO “Narcos” de fin de semana…

0 Compartidos Compartir Tweet

En cualquier momento del día, en las noticias, en internet, en pláticas, periódicos, etcétera, el medio y la forma no importan mucho, sin embargo todos estamos enterados de los estragos que la delincuencia organizada genera en nuestra sociedad. Todos alguna vez hemos conocido o tenemos un amigo, vecino, familiar, pareja, etc. que se cree el más peligroso de los narcotraficantes al escuchar sus famosos narcocorridos (acompañados de cerveza, whisky o tequila, da igual el tipo de bebida), apoyando de manera indirecta a este “finísimo gremio” de la delincuencia organizada, muchos más, juegan a mafiosos dejándose el look de los “buchones”, piernera o mariconera cruzada, fotos con cara de matones con pistolas reales o de juguete, que se sienten soñados yendo a exceso de velocidad en una camioneta o coche con vidrios polarizados.

Nota completa click aqui...