Prevención ante todo Medidas de Seguridad

La inseguridad no es algo característico de Puerto Vallarta, sabemos que es un mal generalizado a lo largo y ancho de todo el país, los delitos están a la orden del día, con una sociedad que vive en el hartazgo y son los más, que viven con miedo. La violencia y la delincuencia han infundido el terror a tal grado que tenemos estados donde incluso los medios de transporte ya no quieren ni entrar ejemplo de ello Michoacán. Todos los ciudadanos estamos expuestos a distintos peligros cuando caminamos por las calles.

Por lo general, es muy complicado poder identificar a los delincuentes, no muy fácilmente pueden ser identificados por su vestimenta u otro aspecto físico. Por eso, para prevenir cualquier ataque, hay que caminar observando el comportamiento de las otras personas, las manos, los ojos. La forma en que le observan a usted puede ser un indicador de alerta. Los delincuentes no eligen víctimas al azar, sino que detectan a quienes parecen más vulnerables o desprevenidas.

