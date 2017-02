Prevención ante todo “¿Y tú, como lo vives?”

0 Compartidos Compartir Tweet

Con el 14 de febrero ya a cuestas, podemos ver por las calles, tiendas de regalo y tiendas de autoservicio, promociones para ese día, que si los clásicos chocolates, los peluches, los globos, etc. Por supuesto en las redes sociales no es distinto, desde la semana pasada hemos podido observar innumerables “memes” los más recurrentes son aquellos que hacen alusión de que es lo que harán las personas solteras, casi siempre con “tono” sarcástico. Y es que estimado lector, la mercadotecnia se ha apoderado de este mes, de tal manera que hay personas que se ponen ansiosas o que se empiezan a cuestionar por qué no tienen una pareja, porque se supone que en febrero el mes del amor, se debe de festejar con pareja, lo que esto en muchas ocasiones lleva a las personas a inmiscuirse o iniciar una relación “al vapor” y esto nos deriva o genera ciertas consecuencias, no siempre, pero si sucede.

Y mire usted, se dice que el amor es ese sentimiento que mueve al mundo y serían muy pocos aquellos que digan que no han soñado con ese amor ideal, con un amor como de “película” por llamarlo de alguna manera, se dice que sentir amor por alguien es sentir “mariposas en el estómago” todos tenemos una idea de lo que es amor, cada uno de nosotros puede darle un significado diferente. Todos tenemos estructurado en nuestras mentes, el cómo debería ser la pareja ideal, pero por desgracia las creencias equivocadas pueden convertir a la pareja en una peligrosa “droga”, sin la cual la vida pareciera perder sentido.

Nota completa click aqui...