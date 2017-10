PREVENCIÓN ANTE TODO La prevención NO es magia.

5 Compartidos Compartir Tweet

Erróneamente se cree que la prevención es una fórmula que se aplica o se aplicará y los delitos, la violencia o la delincuencia de manera automática van a disminuir o creer que por aplicar prevención en nuestras vidas, eso no nos hace vulnerables a ser víctimas de algún delito. Esto es un grave error, pero usted no es culpable de creer esto, no es su responsabilidad, se ha escuchado tanto hablar de prevención del delito, que se ha “prostituido” en demasía esta palabra, recordarán ustedes que incluso fue uno de los programas estrellas de este sexenio presidencial en materia de seguridad el famoso Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) el cual solo quedo en buenas intenciones, pero pereció a medio camino.

Mucho ruido y pocas nueces, aun así se supone que estamos en un país en el que todos los gobiernos estatales y municipales hacen prevención, pero para desgracia de la sociedad no se ven resultados. He aquí el meollo del asunto, para prevenir la violencia, la delincuencia y el delito no solo nos debemos enfocar en lograr que reduzcan las cifras de víctimas y victimarios. Sino, que debemos aplicar la profilaxis criminológica, es decir, medidas para evitar que se deben tomar para evitar la aparición de la criminalidad, por lo que la profilaxis criminológica deberá aplicarse a nivel individual, familiar y social, esto a través de políticas públicas preventivas que sean a largo plazo, no podemos hacer prevención (profunda) y esperar resultados a corto plazo.

Y es que, se ha puedo a pensar usted, que al tener un Estado criminógeno (que favorece o fomenta la criminalidad) muy difícilmente podemos hablar seriamente de prevención. Necesitamos un DIAGNÓSTICO real de la delincuencia en México, de la violencia, no lo tenemos y al no haber diagnóstico mucho menos hay programas que se apliquen y realmente funcionen o tratamiento eficaz, para muestra todas las cárceles que tenemos y que no dan un tratamiento adecuado, por lo tanto el índice de efectividad en cuanto a la reinserción social de los sujetos privados de su libertad, es prácticamente nulo (que claro hay sus honrosas excepciones y que gracias a la resiliencia lograron salir adelante sin necesidad de reincidir en el delito).

Mientras no tengamos gobiernos (Federal, Estatal y Municipal) realmente preparados para de manera efectiva aplicar prevención en el país, seguiremos como el hámster dando vueltas en el mismo círculo. Dentro del discurso político ya no se puede seguir usando la prevención como estandarte y promesas de campañas o precampañas, ya no se puede seguir invirtiendo en prensa para que les alaben una detención, cuando los problemas son graves en realidad y no se están previniendo de raíz. Todos esto que se hace es como querer curar una herida que sangra profusamente con solo un curita, no resuelve en nada en problema, al contrario, solo retrasa una adecuada intervención y “curación”.

Ya es tiempo, es tiempo de ver a la prevención del delito y la violencia con la seriedad pertinente, más policías en las calles no resolverán el problema, esto es de fondo y forma y al cambio debe ser profundo y efectivo. Sí, no hay mejor acción que la prevención, pero si esta es a base de diagnósticos, es mucho mejor, porque se apuesta a la prevención a largo plazo.

Marisol Madero Plascencia

Criminóloga

marisol_madero@hotmail.com

Nota completa click aqui...