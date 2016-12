PREVENCIÓN ANTE TODO “La cifra negra de los delitos”

0 Compartidos Compartir Tweet

Cuando se habla o se menciona la cifra negra de los delitos, se hace alusión al número o desconocimiento de delitos y delincuentes que no han llegado a ser descubiertos, ya sea, porque no han sido denunciados por sus víctimas o porque no han sido descubiertos por el sistema. A esto se le conoce como la cifra negra del delito o la “zona oscura de la criminalidad”. Y lo más importante a cuestionarse es, por qué existe esta cifra y uno de los motivos principales es porque las víctimas consideran inútil denunciar o porque creen que los hechos son insignificantes de denunciar por el costo de los objetos o por el tipo de delito y uno más es por los errores que la policía comete.

Es todo esto, lo que llega a deteriorar la imagen y sobre todo la credibilidad de la población en general, sobre la actuación de la policía y el sistema de justicia penal en nuestro país.

Algunos estudios criminológicos han enumerado algunas razones o causas del porque la gente no denuncia ciertos delitos.

• No se denuncia porque no se cree en la eficacia o transparencia de policía ni de la justicia penal.

• Porque se niega la condición de quien es víctima de su situación.

• Porque no quiere evidenciarse la víctima como tal.

• Porque el sistema penal resulta ineficaz.

• Porque temen venganzas de los victimarios y el sistema no da protección

• Porque el olvido del trauma resulta un recurso psicológico de la mente humana.

• Por ignorancia

• Hasta por sentirse la víctima corresponsable del delito sucedido.

Lo más complicado de todo esto, son las consecuencias de los índices delictivos en la ciudad, porque la criminalidad real en Puerto Vallarta pudiera ser al doble de la que se tiene registrada. Además la cifra negra esta correlacionada con el tipo de delitos ocurridos, también es superior en los delitos de “menor” gravedad.

La inseguridad ha sido uno de los principales problemas identificados por los mexicanos. Ello se debe, no solamente a la alta incidencia delictiva y a una delincuencia cada vez más violenta, sino en especial a la poca o insuficiente respuesta por parte del Estado ante este problema.

Lo más preocupante, alarmante y complicado de todo esto, es que podemos advertir que la cifra negra de la criminalidad, se aumenta y va en aumento por el actuar de los policías o el mismo sistema penal, además el suprimir esta información que es de vital importancia para la creación de políticas criminales de prevención del crimen.

Se debe de apostar a una agilización de la burocracia en torno a las denuncias, un policía mejor capacitado y que no le dé flojera elaborar la carpeta de investigación, hace unos días se metieron a robar a la casa de una amiga, vivió un “viacrucis” para que los policías quisieran levantar la carpeta de investigación.

Sin duda la prevención es una herramienta que puede evitar que pasemos por un mal momento, sin embargo cuando seamos víctimas de un delito, es nuestro deber denunciar ya que al no hacerlo fomentamos que estas cosas sigan pasando.

Lic. Marisol Madero Plascencia

marisol_madero@hotmail.com

Nota completa click aqui...