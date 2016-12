PREVENCIÓN ANTE TODO “INseguridad Pública”

0 Compartidos Compartir Tweet

Nada ha podido parar la ola de violencia que estamos viviendo en la ciudad, ni la destitución de Campoy ni el nombramiento del nuevo director de Seguridad Pública, entiendo que no es una fórmula mágica, pero mi lógica y sentido común me dice que mínimo lo primero que debió de haber implementado sería un plan de acción para lo más urgente, estoy molesta por no poner encabronada, por las declaraciones de Arturo Dávalos en las que dice que los robos y delitos que se están cometiendo en la ciudad son cometidos por los turistas y los “viciosos”.

Yo no puedo entender, que de verdad no tengan personas capacitadas trabajando y pensando qué medidas se pueden tomar en cuanto a la prevención de los delitos en la ciudad, ¿no se dan cuenta del descontento social generalizado en el que Vallarta se encuentra sumido?

La corrupción es una de los problemas principales, por supuesto que entiendo que no todos los delitos se pueden prevenir, que hay personas que se exponen y son víctimas fáciles de la delincuencia, pero que está pasando que seguridad pública no está haciendo su trabajo.

