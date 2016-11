Prevención ante todo “Cero tolerancia”

0 Compartidos Compartir Tweet

“Me llamo mariana tengo 27 años, tengo 2 hijos una niña de 11 años y un niño de 12 años, me case a los 15 años, creí que podría escapar del maltrato que me daba mi padre, pensé que todo sería diferente, todo color de rosa como las telenovelas, me fui de mi casa con un hombre que me bajaba la luna y las estrellas, me decía que me daría lo mejor, que seguiría estudiado, pero cuando me fui con él y los primeros meses fueron de puros gritos, desacuerdos y groserías.

Después siguieron los golpes, ya no sabía que hacer me daba tanto miedo, siempre que llegaba a casa me golpeaba, me maltrataba llegaba alcohólico, me forzaba a tener relaciones decía que era solo suya y que ni un otro hombre me podía ver y si lo hacía me golpeaba llegando a casa porque él decía que yo los provocaba por la forma de vestir, cambie todo de mi para que ya no me pegara mi forma de vestir, ya no salía a ver a mi madre, ni a mis amigas, ya no iba a la escuela me aislé de todo el mundo un día llego borracho, me insulto verbalmente y me agredió físicamente y me volvió a forzar a tener relaciones sexuales con él, quede embarazada, después de unos días volvió a golpear perdí a mi bebe de tantos golpes que me dio en el vientre, me decía que cambiaría que lo perdonara yo le creía siempre, pero solo me doy cuenta que fui una tonta, después de unos meses quede embarazada de un niño yo lo tuve, fue embarazo riesgoso pero gracias a dios todo salió bien. Cuando lo tuve, él decía que cambiaría por él, pero solo empeoro las cosas me pegaba más así pasó 1 año hasta que quede embarazada de nuevo, esta vez fue niña tome la decisión de operarme no quería traer más hijos a este mundo para que sufrieran, cada vez que él quería pegarles yo me metía para que no les pegara, cuando mi niña tenía 9 años el llego a casa borracho más que las otras veces no sabía qué hacer. Ya sabía lo que pasaría me golpearía más y más pero esta vez no fue así dijo que mi niña ya era todo una señorita, se fue contra ella la violo hasta que un día me harte de todo el maltrato, una vecina me ayudo, dije que ya no tendría más miedo que yo no era esclava de nadie, que tenía que salir adelante por mis 2 hijos, que no podía seguir permitiendo más violencia, porque le estaba dando un mal ejemplo a mis hijos.

