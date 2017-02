PREVENCIÓN ANTE TODO “Amor y límites van de la mano”

0 Compartidos Compartir Tweet

Probablemente usted al igual que yo, ya se encuentra fastidiado o hasta cansado de leer o escuchar que como sociedad vamos mal, que estamos pasando tiempos difíciles, que nuestros niños, niñas y adolescentes se están corrompiendo por todo lo que gira alrededor de su crecimiento. Probablemente estamos cansados de poner lo mejor de nosotros mismos y educar a nuestros hijos con valores, dentro de un ambiente familiar que si bien no está libre de problemas, pero si de lo más importante que es el amor y la comunicación, y que al salir de casa y estar en un ambiente con sus pares, al ser “diferente” que los demás sea objeto de burlas o de agresiones, porque no todos los niños tiene la educación y los valores que usted le brinda a sus hijos y muy probablemente sus hijos se frustren al igual que usted.

Pero esta es la realidad a la que nos enfrentamos, estamos en tiempos donde los niños, niñas y adolescentes mandan y los padres obedecen, tiempos donde no se tiene tolerancia a la frustración, tiempos donde los padres no se toman ni la más simple molestia de revisar las mochilas de sus hijos, mucho menos de platicar con ellos, pareciera que están creciendo solos, sin calidad de tiempo por parte de su padres.

Y de los límites ni hablemos, la falta de límites en los niños, niñas y adolescentes genera un problema no solo familiar, sino educativo y social. Los límites forman parte del amor a los hijos, se debe de aprender a decir que no a los hijos, dejarlos que se frustren, eso les ayuda a su crecimiento y sobre todo a su capacidad de tolerar ciertas situaciones.

