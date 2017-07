PREVENCIÓN ANTE TODO Ser adolescente en pleno siglo XXI

0 Compartidos Compartir Tweet

Es cierto, los adolescentes de hoy no son como los de antaño, generalmente decimos algún tipo de expresión similar cuando nos referimos a los más jóvenes, mayormente de forma negativa, pero no seamos tan injustos, es verdad que algunos (o muchos) andan por ahí distraídos en la vida, sin embargo, son más aquellos que buscan ser la generación del cambio, no todo es negativo. Es necesario comprender que el tipo de sociedad en la que vivimos puede marcar la personalidad o identidad del adolescente, si a esto le sumamos tecnología, comunicación, educación, entre otros factores más, el resultado que se obtiene evidentemente es distinto al de hace años.

La adolescencia es una etapa crucial en la vida de una persona, la peculiaridad es, que es en ese lapso de nuestra vida en que no somos niños, pero tampoco somos adultos, por lo que la travesía en la búsqueda de la identidad es muy distinta en cada persona. Conozcamos las etapas de la adolescencia para poder comprender mejor lo que vive un niño en ese proceso que lo lleva a la adolescencia. La preadolescencia se inicia aproximadamente de los 9 años a los 11 años, la adolescencia temprana se da de los 12 a los 15 años, la adolescencia media de los 16 a 18 años y una más que se conoce como adolescencia tardía de los 18 a los 20 años, hay que tomar en cuenta que estas edades pueden variar.

Nota completa click aqui...