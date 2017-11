Pretenden incorporar nombre del Dr. Armando Soltero al CUCOSTA

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.- A fin de reconocer la trayectoria de doctor (Dr.) Armando Soltero Macías como docente, ciudadano ejemplar y ex regidor del Ayuntamiento, fallecido el pasado 19 de septiembre en Puerto Vallarta, el regidor Juan José Cuevas García presentó una iniciativa que será analizada para ver si es viable o no, a fin de presentar un exhorto al Consejo General de la Benemérita Universidad de Guadalajara, para la incorporación del nombre del ex rector a su Centro Universitario de la Costa (CUCOSTA), ubicado en el municipio vallartense.

Al respecto, Cuevas externó que sería una petición oficial y formal del municipio al rector general de la Universidad de Guadalajara quien es el presidente del Consejo General Universitario Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, quien tendría que analizar la posibilidad de utilizar el nombre del Dr. para nombrar algún edificio del CUCOSTA, quien además, tendría que someterlo al escrutinio de directivos, alumnos y docentes de ese, el máximo órgano que rige a la UDG.

El alcalde, Arturo Dávalos, comentó entonces que el pleno del ayuntamiento hará una petición al rector general, donde solicitarán que se tome en cuenta la propuesta de Cuevas García, y se le pueda nombrar a algún espacio del CUCOSTA como Dr. Armando Soltero y ya el consejo determinará, además de que podrían presentar otra iniciativa en la que se le dé el nombre de Armando Soltero Macías a la calle que entra a ese centro universitario.

