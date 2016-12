Presupuesto, personal y más salas para los juzgados civiles

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallara, Jal.-

Presupuesto para poder desahogar el trabajo en los juzgados, mejor aplicación de la justicia alternativa, una oficialía de partes de 24 horas y un juzgado de distrito, fueron las peticiones de los asistentes al foro para la reforma del poder judicial que se realizó esta mañana en el Centro Universitario de la Costa.

Durante la realización del foro, se estableció que quienes tienen la mayor carga de trabajo, son los juzgados civiles, por lo que es urgente aperturar nuevos juzgados en materia civil y familiar, dado que actualmente no se resuelven ni la mitad de los problemas, pese a que se resuelven muchos.

Fue la Juez Cuarto en Materia Civil Yadira García Saraco, quien consideró que es la población la que percibe que la justicia no está llegando a todos, sino a unos cuantos o no está siendo escuchada

Refirió que en Puerto Vallarta existen cinco juzgados más, dado que recientemente fue ampliado uno, para atender asuntos de familia y menores. Pese a ello, estos juzgados atienden asuntos que van desde Tomatlán y todas las rancherías, hasta Las Palmas, por lo que se tiene un exceso de asuntos, lo cual a los ciudadanos no les interesa, pues lo que buscan es que se resuelvan pero hay muchos asuntos que no deben llevarse al juzgado, sino buscar la solución a través de la justicia alternativa.

Recordó que el primer juzgado en Puerto Vallarta se abrió en 1960 con cuatro auxiliares judiciales y a 50 años, sólo se ha incrementado en esta ciudad.

