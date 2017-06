Presumen no haber negado servicio a indigente fallecido fuera del Regional

9 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.- A raíz de la muerte de un hombre en una banqueta frente al Regional a quien dieron auxilio doctores de este hospital sin tener éxito, un médico del área de urgencia enfatizó que pese a las carencias del nosocomio, existe una política interna de brindar servicio a todas aquellas personas que tengan en riesgo su vida, por lo que rechazó ante Tribuna de la Bahía la posibilidad de que se haya negado atender al interior del hospital al hoy difunto, de nombre César.

“No estuve muy enterado de cómo estuvo la historia, no sé si previo a su defunción tuvo a bien solicitar alguna atención médica, ignoro realmente la historia, pero si fuera así no creo que fueran tan drásticos mis compañeros para negar la atención. A todos, mis compañeros los atienden, tanto teniendo o no teniendo (Seguro Popular), obviamente se da prioridad a las urgencias”, indicó el médico del área de urgencias, quien acentuó que pese a la alta demanda de este hospital siempre se da apoyo a quien lo solicita.

