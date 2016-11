“El presidente está cumpliendo lo prometido”: María Irma Arce

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-

Un presidente que cumple su palabra con los vallartenses, es como vecinos de las colonias 5 de Diciembre, Olímpica, López Mateos, López Mateos II y Lázaro Cárdenas, se refirieron al alcalde Arturo Dávalos Peña por el trabajo comprometido que ha mantenido desde el inicio de su gobierno hacia las familias que más lo necesitan.

Fue durante la décimo cuarta entrega del programa ‘Casa Digna’, encabezada por el primer edil Arturo Dávalos, en donde la señora Yulma Villa González, de la colonia Lázaro Cárdenas, destacó la importancia que este esquema brinda a las familias, convirtiéndose en un beneficio real para la mejora de su hogar. Asimismo, agradeció al presidente municipal por la sensibilidad que ha mostrado.

“Gracias por su nobleza y sencillez, por no olvidarse de todos nosotros, los ciudadanos del sector número 26, ya que su ayuda es para nosotros un apoyo en la economía de nuestras familias, que usted está al pendiente y poniéndose en los zapatos de todos nosotros que ocupamos este recurso como block, cemento, lámina, pintura y tinacos. En nombre de todos, mil gracias señor presidente ingeniero Arturo Dávalos”, señaló.

De igual forma, la señora María Irma Arce Peña, de la colonia 5 de Diciembre, resaltó el trabajo que se realiza a través de este programa Casa Digna “es la primera vez que me apoyan y gracias porque siempre me habían prometido pero no me cumplían, y esta es la primera vez y le doy gracias a Dios porque el presidente está cumpliendo lo prometido, ayudar a la gente que tiene necesidad”.

Ella fue beneficiada con block que utilizará en la reconstrucción de su casa, ya que sufrió daños en algunos de sus muros “gracias porque realmente lo necesito, no porque quiera ampliar mi casa, voy a reconstruirla”.

La colonia Olímpica fue el marco en donde el presidente municipal acompañado por su esposa Candelaria Tovar de Dávalos, presidenta del DIF Puerto Vallarta y de regidores, realizó la entrega de apoyos en beneficio de 272 hogares del sector 26, en donde confirmó que este programa seguirá adelante para respaldar a las familias en la construcción de una vivienda digna y segura, un patrimonio que dejarán a sus hijos y nietos.

“Este gobierno se ha preocupado por ayudar a la gente, desde la administración pasada iniciamos con una serie de programas que estamos dando año con año. Vamos a continuar con este tipo de programas para seguirlos ayudando”, indicó.

