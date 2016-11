Presentó Puerto Vallarta sus cualidades y aspectos de su promoción a los integrantes del Club de las Bahías Más Bellas del Mundo

0 Compartidos Compartir Tweet

Ante socios participantes en el XII Congreso del Club de las Bahías Más Bellas del Mundo, el director del Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta (Fidetur) Agustín Álvarez Valdivia, hizo una presentación de las cualidades de este destino turístico al presentar la ponencia “Development and tourist promotion in our destiny”.

Destacó que esta bahía se distingue por numerosas bellezas naturales pero sobre todo por su hospitalidad, la calidez de su gente que hace sentir a sus visitantes como un vallartense más; “aquí se tiene un valioso patrimonio ambiental, así como arte al aire libre, cultura y tradiciones milenarias de México como la celebración del Día de Muertos”.

