Presentan campaña “Atrévete a saber”

Puerto Vallarta, Jal.-Dado que la salud también es prevención, la tarde de ayer fue presentada la campaña “atrévete a saber”, con la cual se busca incentivar a la población a realice la prueba para la detección del VIH, como parte de las actividades de Comusida Vallarta.

Francisco Sánchez, director de Servicios Médicos Municipales dio a conocer la campaña, que consta de una serie de fotografías profesionales, en las cuales se retrataron principalmente a funcionarios municipales y de diversas instituciones de salud, con una serie de mensajes tales como “Solo porque no lo quieras ver, no significa que está ahí”, “que tu no seas VIH positivo no te da derecho a discriminar”, entre otros.

