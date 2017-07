Preferirán otros destinos y no PV si siguen los enfrentamientos de taxistas

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- De seguir los enfrentamientos violentos y bloqueos de taxistas en contra de Uber, los turistas preferirán otros destinos turísticos y no Puerto Vallarta debido a la mala imagen que se genere, por lo que no es justificable los actos de este gremio ni la nula respuesta de las autoridades, así lo señaló José Ludwig Estrada Virgen, director regional de la Secturjal.

Ya es preocupante el tema de taxistas contra Uber´s para todo el sector turístico, “no es posible que los taxistas violenten y golpeen a personas, sean Uber u otra compañía por lo que las autoridades deben de actuar en estos casos ya que los taxistas no son los amos y señores de Puerto Vallarta”, señaló Estrada Virgen.

Nota completa click aqui...