“Potro” Gutiérrez lamenta críticas a técnico del Tri Juan Carlos Osorio

0 Compartidos Compartir Tweet

México.- En su despedida luego de trabajar con selecciones de categorías juveniles en los últimos seis años y la experiencia de estar cercano con la selección mayor en los recientes encuentros, el técnico Raúl Gutiérrez lamentó que las críticas continúen para su homólogo, colombiano Juan Carlos Osorio.

“Potro” Gutiérrez recibió la apertura de parte del cafetero para conocer más a fondo el trabajo en el Tri mayor y de ahí el ex timonel sub 23 se dio cuenta que Osorio es un gran trabajador y perder un partido no te hace mal técnico, recordando el 7-0 que Chile propinó a México en la pasada Copa América Centenario.

Nota completa click aqui...