Por cada persona que se sabe portador de VIH, cuatro lo desconocen

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Alrededor de 6 mil personas en Puerto Vallarta, pudieran ser portadoras del VIH y no lo saben, lo cual no solamente genera un riesgo de propagar este virus, sino que al no recibir el tratamiento a tiempo, la calidad de vida disminuye, dio a conocer Jaime Álvarez Zayas, titular de la VIII Región Sanitaria.

Detalló que a la fecha se tienen expedientes de mil 400 pacientes activos que acuden de manera regular a recibir atención, sin embargo los estudios, dan a conocer que por cada paciente serológico, hay cuatro que lo desconocen, viven con VIH y no lo saben.

Nota completa click aqui...