Ponen en el ojo del huracán al Encargado de Fiscalización

TRIBUNA DE LA BAHIA

Bahía de Banderas, Nay.-

Dos fueron los temas que se ventilaron en sesión de Cabildo, y donde se puso en duda el actuar del área de Fiscalización, donde se regula la actividad comercial del municipio. Al grado que el edil Omar Guerra pidió la renuncia del titular de esa dependencia. En dos casos distintos, uno en El Porvenir y otro en Sayulita, quedó de manifiesto la falta de inspección a la actividad comercial.

Donde la construcción en zonas federales en el caso de El Porvenir, como un taller mecánico, específicamente en un bordo; así como un local que no ya fue clausurado por no tener licencia y cambiar de giro y seguir trabajando; incluso con un juicio con el propietario del inmueble en Sayulita, llevaron al alcalde José Gómez a tomar cartas en el asunto.

Aunque el edil de Movimiento Ciudadano llevaba consigo una grabación con una charla entre el particular dueño del local y el jefe de Fiscalización, donde las fechas de los procedimientos no coinciden con el procedimiento real para llegar a una clausura, se puso en duda el actuar del funcionario, presente en la sesión de cabildo.

