Política de la patada

Si el destino de la sociedad está en manos de los políticos y los políticos andan de la patada, pues que destino de todos tan pateado.

En el PAN traen su pleito de comadres el otrora poderoso y soberbio Gustavo Madero –¡aleluya con su Pacto por México!–a quien no le calienta ni el sol que su relevo en la dirigencia nacional panista, el joven Ricardo Anaya, lo haya mandado por el tubo en sus aspiraciones de presidir la Cámara de Diputados.

Y tan enredados en sus pleitos de comadres y simulación que cuando Calderón sólo fueron silencio, y lo siguen siendo hoy en día con el bodrio de carretera a cuatro carriles –sin la debida compactación– La Paz-Cabo San Lucas.

Tampoco no dijo nada de las tropelías de Calderón al convertirse en un activo electoral en diferentes regiones del país, aun cuando está acreditado que devenga recursos públicos, y todo a una red de recursos humanos que pagan los contribuyentes, por lo que debió de ser respetuoso de vedas electorales.

En el PRI nos anuncian una nueva era en el combate contra la corrupción e impunidad, pero la justicia no llega. Acaso, perdones y disculpas lo que no sirve para nada, lo que provoca sin embargo desde subalternos del llamado primer priista, impotencias y torpes desvaríos en cuanto a que los periódicos sólo sirven para matar moscas, para después volver a lo mismo: pedir disculpas.

El PRI debería de tener en claro que tales desahogos –al amparo presidencial “del no te preocupes”– no causan ningún efecto, dado que la descalificación no alcanza a cubrir tan lamentable realidad económica, de inseguridad y de falta de justicia que se vive.

Se llega al colmo entre los priistas que ahora subalternos de virreyes ponen en sus testamentos como herederos a estos virreyes, lo que alimenta el comentario sobre prestanombres, como recién habría sucedido con Javier Duarte en Veracruz. Esto último en medio del discurso anticorrupción priista, urgido de precedentes que no llegan.

Y por igual voces de Morena en Baja California Sur, y en particular en Los Cabos, se lanzan lurios contra los medios de comunicación.

Si la descalificación se precisara y por tal se fundamentara, sin generalizar, entonces, no tendría que haber egos lastimados.

Pero, Morena no sólo se queda en la generalidad, también tiene sus grillas, como las que lanzaron contra Alberto Rentería y de lo que escuchó este tundeteclas –los que hablaban no sabían quién escuchaba–, durante el evento con López Obrador en San José del Cabo. Generalidades, grillas y el posible reacomodo en esta opción partidista, total López Obrador anda todo perdonador.

Del PRD que decir con todo y su Pacto por México, su aval a la cascada impositiva del 2014, con todo y el incremento a los sudcalifornianos del casi 50% al pago del IVA –al pasar el Impuesto al Valor Agregado del 11 al 16 por ciento—y para rematar en el caso de Baja California Sur durante los comicios del año pasado su candidato a las gubernatura se enteraba de última hora que era abanderado en boletas electorales, pero no era a quien se apoyaba en plena campaña.

Y los partidos políticos le van a costar a los contribuyentes en el 2017 mas de 4 mil millones de pesos, con cuyos recursos cambiaría el destino en mas de un estado, o negocios que producen, que trabajan como Los Cabos, no tendrían la angustia del rezago urbano por l severo impacto de crecimiento demográfico.

Pero por si faltaba algo –no hay que perder la capacidad de asombro—hoy se está ante otros hechos lamentables y no menos cuestionables-

De esta manera ante un reciente hecho manifiesto el Instituto Nacional Electoral –INE– titubea y pide jabón para lavarse las manos:

Que un partido político denuncie para actuar.

Se trata del escándalo PDS-Cuauhtémoc Blanco.

El Partido Social Demócrata ha salido sin el menor rubor político –porque para eso está “no te preocupes”, las disculpas o los perdones—ha decir que le pagó siete millones de pesos al ex futbolística para que aceptara ser candidato.

Cuauhtémoc citado por Apro, reaccionó:

“Lo que quieren los hermanos Yáñez (del PDS en Morelos) es que me vaya para que estos cabrones sigan saqueando el Ayuntamiento (Cuernavaca) que, como he dicho muchas veces, no lo voy a permitir”.

Sin ocultar su enfado, el exjugador deslizó que le falsificaron su firma, además de recibir amenazas.

También, citados por Apro, el pasado jueves, Julio César Yáñez, diputado del PSD Morelos, y Roberto Yáñez, exsecretario del ayuntamiento de Cuernavaca, revelaron en el programa “10 en Punto”, de Televisa, que Blanco cobró 7 millones de pesos como condición para postularse como candidato a la presidencia de Cuernavaca.

Por todos lados la política de la patada.

Que preocupante que en medio de este ejercicio, se encuentre el destino de todos.

