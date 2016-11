Policías ya tienen kit para resguardar escena del crimen

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Tras haberse ventilado en el desarrollo de los juicios orales que los policías no tienen equipo ni la capacitación suficiente para fijar escenas delictivas, el comisario Jorge Hernández Valencia, aseguró que actualmente no solo se trabaja en la capacitación de los elementos, sino que estos ya cuentan con un kit básico para fijar la escena del crimen.

Esto luego de que en el desarrollo del primer juicio oral que se desarrolla en Puerto Vallarta, policías que conocieron del intento de violación contra una abogada en Campo Verde, se reconociera por parte de los policías que solo se resguardo el interior de la vivienda, no el exterior, además de que para registrar los indicios, se usaron recursos propios, como el caso de las fotografías.

