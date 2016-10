Policías reprobados aun sin notificar

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.- El alcalde Arturo Dávalos Peña rectifico el número de los policías que reprobaron los controles de confianza, de los cuales dijo, son 45 y no 30 como lo había comentado, aunado a ello, solo se han dado de baja a los reprobados del jurídico, el resto no ha sido notificado hasta que se solicite una segunda evaluación.

A pesar de que el Sistema Nacional de Seguridad establece que los elementos policiales establecen que deben ser separados de su cargo una vez se conocen los resultados de quienes reprobaron dichos controles, el alcalde dio a conocer que los elementos no han sido notificados, dado que se ha solicitado una reevaluación, como “segunda oportunidad”.

